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Псковский травматолог рассказал, как вправил руку пьяному режиссеру

О случае со столичным режиссёром и терпеливых псковичах рассказал заведующий пунктом неотложной травматологической помощи Псковской областной клинической больницы, врач - травматолог-ортопед Вадим Букша в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Помню, когда забежал в травмпункт мужчина в плавках и бегал по коридору, крича, ругаясь, с поднятой вверх рукой. Он столичный режиссёр, приехал к другу, на хорошей вилле отдыхали, нырнул в бассейн вперед руками и выбил руку. Друг его привёз, они оба подпитые, расторможенные, столичные, богемные. Всё им надо быстро и немедленно», - вспомнил врач.

Вадим Букша отметил, что режиссер даже «пригрозил» снять фильм про псковских врачей. «Оказываем помощь, но чудес ведь не бывает, мы же не можем пьяного человека тут же взять и под наркоз, - поделился медик. - А он требует сейчас, иначе снимет фильм про нас, про таких плохих. Накладываем гипс, снимок уже сделали с горем пополам. Пытаюсь вправить, а он не даёт, потому что вправить вывих без наркоза - это обоюдная работа, пациент помогает. Но сейчас не пациенты, а клиенты, а врачи - обслуживающий персонал. Он был клиентом, а в пациенты его никак нельзя было перевести. Наш народ, кстати, более простой, доступный, меньше жалуется, хорошо переносит боль. Это наши черты, черты псковичей. Мы небалованные. А у них бывают завышенные требования, например ночью срочно, экстренно КТ или МРТ. Но ночью только рентген, мы даже УЗИ не можем сделать».

По словам гостя студии, режиссёра от его претензий отвлекла медсестра. «Она с ним разговаривает, он к ней начинает тянуть руки, что-то про номер телефона уже говорит, а я в это время наконец смог заняться рукой. Пока он отвлёкся, я руку вправил, он даже и не понял», - заключил врач.

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