МВД напомнило псковичам о наказании за экстремизм

15:33, 23 декабря 2022, ПАИ

МВД РФ разъясняет, что такое экстремизм, и предупреждает об ответственности за экстремистскую деятельность. Этой теме посвящен новый видеоролик «Профилактика экстремизма».

«Экстремизм - это приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим общественные нормы и правила. В Российской Федерации экстремистская деятельность запрещена законом. Согласно официальной статистике МВД России, в январе - октябре 2022 года зарегистрировано более тысячи двухсот преступлений экстремистской направленности. Это на 31% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметили в ведомстве.

В Псковской области за два года зарегистрировано 28 преступлений экстремистской направленности. О том, какие действия признаются экстремистскими и какое наказание грозит за производство и распространение экстремистских материалов, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, за организацию и участие в экстремистском сообществе и другие незаконные действия, смотрите в видео.