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Происшествия

В Новосокольниках мужчину осудили за убийство на почве ревности

Уголовное дело по обвинению ранее судимого 49-летнего местного жителя в совершении убийства рассмотрел Новосокольнический районный суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина находился в деревне Шахниха, где распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В ходе ссоры с сожителем бывшей супруги из-за возникшего у последнего чувства ревности подсудимый схватил нож и нанес потерпевшему четыре удара в грудь и шею, отчего тот скончался на месте преступления.

Суд учёл признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие четверых малолетних детей, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и один месяц, с ограничением свободы на один год. Также взыскано 700 тысяч рублей для возмещения морального вреда потерпевшей стороне.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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