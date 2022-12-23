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Общество

216 заявок поступило на соискание премии «Народное признание - 2022»

216 заявок поступило на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022» в этом году. Это абсолютный рекорд премии за все годы её существования — в этом году «Народное признание» будет присуждаться уже в 13-й раз.

Так, в номинации «Открытие» поступило 7 заявок, «Экомышление» - 9, «Защита» - 4, в номинации «Поступок» - 2. На звание «Бизнесмен года» претендуют в этом году 17 человек. В номинации «Наша марка» и «Сервис» принято 22 и 19 заявок соответственно. Рекордсменами по числу заявок оказались номининации «Талант» и «Призвание» - на каждую приходится по 29 конкурсантов, а также «Рекорд», «Инициатива» и «Событие» - в каждой по 26 соискателей премии.

С полным списком участников в номинациях можно ознакомиться здесь.

Все номинанты примут участие в первом туре народного голосования, которое начнётся 28 декабря на странице премии сайте Псковского агентства информации. Оно продлится до 24 января. По его итогам определят тройки финалистов в каждой из номинаций. Они будут участвовать во втором туре голосования, а также получат баллы от членов жюри. Каждый голос эксперта будет равен 3 % от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре.

Премия «Народное признание» проходит уже в 13-й раз. В прошлом году на соискание награды поступило 132 заявки, а общее количество претендентов приближается к двум тысячам. За 12 лет премии были удостоены более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области.

Напомним, что сегодня завершился приём заявок на премию «Народное признание – 2022».

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