Игорь Иванов получил благодарность за помощь в поддержке участников СВО

15:59, 23 декабря 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов награжден благодарностью Союза машиностроителей России за помощь в поддержке жизнеобеспечения и снабжения товарами первой необходимости подразделений Воздушно-десантных войск Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Это благодарность не только для меня, а для всей нашей профсоюзной команды, - отметил Игорь Иванов. - Благодарим за оценку нашей работы. Сейчас, в это сложное время, нам всем очень важно осознавать свою сопричастность, быть в единстве со всей страной, максимально помогать тем, кто сегодня выполняет свой долг, защищая Отечество. Профсоюзы всегда были и будут с людьми труда, с армией, со своим народом».

Игорь Иванов также заверил, что профсоюзы Псковской области продолжат оказывать помощь и поддержку военнослужащими, принимающим участие в СВО.