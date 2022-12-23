Михаил Ведерников отправит подарок ребенку из ДНР
Перед началом заседания Госсовета в Кремлесостоялась федеральная «Ёлка желаний», и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову достались три шарика с желаниями от малышей из Псковской области и Донецкой Народной Республики. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Артём попросил электромобиль (надеюсь, речь об игрушке), Климентий мечтает о конструкторе лего. А велосипед отправится к Софии из ДНР», — рассказал глава региона.
По его словам, отправить новогодние подарки он планирует до Нового года, чтобы порадовать детей к празднику.
В Псковской области организована региональная «Елка желаний», и есть еще 34 неисполненных мечты. «Если вы всегда хотели стать добрым волшебником, то сейчас самое время!» — отметил Михаил Ведерников.
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