Михаил Ведерников отправит подарок ребенку из ДНР

16:28, 23 декабря 2022, ПАИ

Перед началом заседания Госсовета в Кремлесостоялась федеральная «Ёлка желаний», и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову достались три шарика с желаниями от малышей из Псковской области и Донецкой Народной Республики. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Артём попросил электромобиль (надеюсь, речь об игрушке), Климентий мечтает о конструкторе лего. А велосипед отправится к Софии из ДНР», — рассказал глава региона.

По его словам, отправить новогодние подарки он планирует до Нового года, чтобы порадовать детей к празднику.

В Псковской области организована региональная «Елка желаний», и есть еще 34 неисполненных мечты. «Если вы всегда хотели стать добрым волшебником, то сейчас самое время!» — отметил Михаил Ведерников.