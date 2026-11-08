Врач рассказала, чем опасны сладкие газированные напитки для детей

14:05, 08 ноября 2026, ПАИ

От сладких газированных напитков у детей страдает зубная эмаль и нарушается работа кишечника. Об этом рассказала врач-педиатр Елизавета Петрова-Колосова, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, в таких напитках много сахара, сиропов и регуляторов кислотности. Из-за этого разрушается эмаль, особенно молочных зубов, растёт риск ожирения и нарушения углеводного обмена. Кроме того, газировка повышает кислотность в желудке, раздражает слизистую, вызывает изжогу и сбивает работу кишечника.

Елизавета Петрова-Колосова также отметила, что детям до шести-семи лет не стоит давать минеральную газированную воду: она может спровоцировать вздутие живота и заброс содержимого желудка в пищевод, а это повышает риск гастрита. Детям с заболеваниями ЖКТ такая вода противопоказана.