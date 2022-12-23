Вышел в эфир 94-й выпуск «Псковского телеграма»

18:01, 23 декабря 2022, ПАИ

На этой неделе, так уж сложилось, в центре внимания оказалось сразу несколько международных визитов. С одной стороны, руководители «Единой России» Дмитрий Медведев и Андрей Турчак, свой человек в Псковской области, посетили Китай, где прошла встреча с Си Цзиньпином. С другой — лидер пока ещё не запрещённой террористической группировки УГИЛ Владимир Зеленский слетал в США, где попросил ещё немного миллиардов. В России тем временем президент Владимир Путин выступил на заседании коллегии Минобороны.

О том, как международная повестка тесно сплеталась с внутрироссийской, в очередном, 94-м выпуске проекта «Псковский телеграм» сегодня поговорят его ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Также в центре внимания — партийные ляпы, борьба с гололёдом, конечно же, Месси и Мбаппе.

«Псковский телеграм» — проект Псковского агентства информации, посвящённый темам, обсуждаемым в телеграм-пространстве. Выпуски программы выходят еженедельно по пятницам в 18:00 на портале ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».