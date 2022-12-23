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Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в акции «Ёлка желаний»

Псковичей приглашают принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Осталось всего 28 шаров с мечтами детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Почувствовать себя настоящим Дедом Морозом и совершить новогоднее чудо, исполнив детскую мечту, может любой человек. Для этого следует зарегистрироваться на сайте акции elka.pskov.ru и выбрать шар. Красные символизируют простые детские мечты, синие – желания более сложные и белые – самые сложные. Каждый шар кликабелен», — сказали в ТКД.

Благотворительная региональная акция «Елка желаний» проводится с целью исполнения новогодних желаний детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

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