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Спорт

Футбольный фристайлер из Великих Лук установил мировой рекорд

Мировой чемпион Евгений Коньков. Фото Luki News

Великолучанин Евгений Коньков установил новый мировой рекорд в трюках с мячом, сообщает Telegram-канал Luki News. Спортсмен стал самым быстрым в мире футбольным фристайлером, выполнив 100 трюков за 1 минуту 20 секунд.

«Вот и сбылась моя маленькая мечта. Теперь я официально самый быстрый в мире фристайлер в дисциплине «апперы»). Очень хочется поделиться своей радостью со всеми, кто меня хорошо знает)», — написал на своей странице Евгений. 

Футбольный фристайл — вид спорта, суть которого показать своё обращение с футбольным мячом, выполняя при этом разные трюки при помощи различных частей тела.

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