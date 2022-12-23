Футбольный фристайлер из Великих Лук установил мировой рекорд
Великолучанин Евгений Коньков установил новый мировой рекорд в трюках с мячом, сообщает Telegram-канал Luki News. Спортсмен стал самым быстрым в мире футбольным фристайлером, выполнив 100 трюков за 1 минуту 20 секунд.
«Вот и сбылась моя маленькая мечта. Теперь я официально самый быстрый в мире фристайлер в дисциплине «апперы»). Очень хочется поделиться своей радостью со всеми, кто меня хорошо знает)», — написал на своей странице Евгений.
Футбольный фристайл — вид спорта, суть которого показать своё обращение с футбольным мячом, выполняя при этом разные трюки при помощи различных частей тела.
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