Футбольный фристайлер из Великих Лук установил мировой рекорд

19:25, 23 декабря 2022, ПАИ

Великолучанин Евгений Коньков установил новый мировой рекорд в трюках с мячом, сообщает Telegram-канал Luki News. Спортсмен стал самым быстрым в мире футбольным фристайлером, выполнив 100 трюков за 1 минуту 20 секунд.

«Вот и сбылась моя маленькая мечта. Теперь я официально самый быстрый в мире фристайлер в дисциплине «апперы»). Очень хочется поделиться своей радостью со всеми, кто меня хорошо знает)», — написал на своей странице Евгений.

Футбольный фристайл — вид спорта, суть которого показать своё обращение с футбольным мячом, выполняя при этом разные трюки при помощи различных частей тела.