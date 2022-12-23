Глава Великолукского района встретился с семьями мобилизованных бойцов

20:34, 23 декабря 2022, ПАИ

​

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин провёл встречу с семьями мобилизованных. Об этом рассказал крреспондент гаеты «Наш путь».

Участие в мероприятии также приняли заместитель главы администрации района по социальной политике Елена Демьянчук, руководитель волонтёрского штаба Ольга Федосеенко, уполномоченная по вопросам семей мобилизованных Виктория Виноградова и представитель военного комиссариата Валерий Трошинский.

Встреча проходила в неформальной обстановке, а её приоритетной задачей стало формирование конструктивного диалога между администрацией и непосредственно главой района и семьями бойцов, задействованных в СВО на территории Украины.

В начале встречи Алексей Кузьмин напомнил о том, что благодаря неравнодушным жителям района были собраны и отправлены на передовую две партии гуманитарного груза для бойцов, они включали и адресные посылки.

«Мы работаем в тесном контакте с Союзом десантников города Великие Луки, который доставляет помощь на передовую, и самими мобилизованными. При формировании гуманитарных грузов прежде всего ориентируемся на потребности бойцов. Исключительно важно, чтобы наши ребята понимали, что здесь, на родине, их всегда готовы поддержать, помочь всем необходимым. Не менее важно оказывать всестороннюю поддержку их семьям. Поэтому по любым возникающим вопросам обязательно обращайтесь к нам в администрацию. Можно лично, можно через уполномоченную по вопросам семей мобилизованных Викторию Виноградову. Ни одна просьба не останется без внимания», — заверил районный глава.

Как рассказали жёны мобилизованных, в настоящее время их мужья, задействованные в СВО, не испытывают недостатка в чём-либо. «Мужья говорят: у нас всё хорошо, армия обеспечивает всем необходимым», — пояснили женщины.

Впрочем, это ещё не означает, что мужчины не ждут посылок из дома. Особенно приятно получать адресные посылки и, конечно же, письма. В свою очередь глава района добавил, что следующая партия гуманитарного груза отправится на передовую в начале 2023 года, ориентировочно в феврале.

Кроме того, в ходе встречи были проработаны вопросы помощи семьям мобилизованных. В основном они касались решения бытовых задач — расчистки снега, помощи с водой или дровами. Другие вопросы касались ремонта крыш, жилых помещений и так далее. В решении каждого вопроса глава района обещал оказать всю посильную помощь.

Старший помощник военного комиссара по г. Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Валерий Трошинский в свою очередь ответил на вопросы относительно службы. «Все отдельные случаи должны рассматриваться в индивидуальном порядке», — обратил внимание представитель военного комиссариата.

В заключение мероприятия глава Великолукского района Алексей Кузьмин отметил, что подобные встречи будут проводиться и в будущем, а решение всех проблем мобилизованных и их семей — держаться на особом контроле.



