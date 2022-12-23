Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Татьяна Голикова призвала запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу решить вопрос о введении запрета на продажу несовершеннолетним энергетических и тонизирующих напитков. Об этом 23 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минпромторгу России (В. С. Осьмаков) совместно с Минздравом России... с учётом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки, а также проработать предложение об ограничении максимального объёма тары указанных напитков (не более 0,5 л)», — говорится в документе.

Ведомствам предстоит изучить предложение об ограничении максимального объёма тары таких напитков (не более 0,5 л). Кроме того, в планах чиновников разработка дорожной карты формирования приверженности здоровому образу жизни у молодёжи. Популяризировать ЗОЖ и отказ от наркотиков будут через СМИ и соцсети.

Депутаты Петербургского Заксобрания ещё в мае 2019 года приняли закон, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним, и ввели за это штрафы, пишет «Фонтанка». Помимо этого, запрещено продавать такие напитки в образовательных, медицинских и физкультурных учреждениях. Александр Беглов, который тогда ещё был только врио губернатора, подписал этот закон в середине июня того же года. Как отмечают «Ведомости», подобный запрет уже действует на региональном уровне более чем в 20 субъектах России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 декабря 2022

Вышел в свет островский том книги «Солдаты Победы»
23 декабря 2022

Глава Великолукского района встретился с семьями мобилизованных бойцов
23 декабря 2022

В Себежском районе наградили одарённых детей
23 декабря 2022

Галина Невалённая получила награду от президента России
23 декабря 2022

Сочинение школьницы из Опочки стало лучшим на Всероссийском конкурсе «Россия – страна возможностей»
23 декабря 2022

В Пскове прошла предновогодняя акция «Подари праздник»
23 декабря 2022

Вышел в эфир 94-й выпуск «Псковского телеграма»
23 декабря 2022

Снег с дождем прогнозируют псковские синоптики 24 декабря

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...