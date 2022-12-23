Татьяна Голикова призвала запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

21:17, 23 декабря 2022, ПАИ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу решить вопрос о введении запрета на продажу несовершеннолетним энергетических и тонизирующих напитков. Об этом 23 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минпромторгу России (В. С. Осьмаков) совместно с Минздравом России... с учётом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки, а также проработать предложение об ограничении максимального объёма тары указанных напитков (не более 0,5 л)», — говорится в документе.

Ведомствам предстоит изучить предложение об ограничении максимального объёма тары таких напитков (не более 0,5 л). Кроме того, в планах чиновников разработка дорожной карты формирования приверженности здоровому образу жизни у молодёжи. Популяризировать ЗОЖ и отказ от наркотиков будут через СМИ и соцсети.

Депутаты Петербургского Заксобрания ещё в мае 2019 года приняли закон, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним, и ввели за это штрафы, пишет «Фонтанка». Помимо этого, запрещено продавать такие напитки в образовательных, медицинских и физкультурных учреждениях. Александр Беглов, который тогда ещё был только врио губернатора, подписал этот закон в середине июня того же года. Как отмечают «Ведомости», подобный запрет уже действует на региональном уровне более чем в 20 субъектах России.