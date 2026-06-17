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Конкурс молодёжного медиаконтента: лайфхаки по успешному участию

В Псковской области продолжается объявленный губернатором Михаилом Ведерниковым конкурс молодёжного медиаконтента.

Тема конкурса – «Единство народов России». А подать заявку в нём могут ребята от 14 до 17 лет – как индивидуально, так и в команде.

Спектр номинаций – обширный, и подготовка конкурсной заявки не занимает много времени. Положение о конкурсе и перечень номинаций – по ссылке.

А в наших карточках – несколько советов, как подготовить интересную конкурсную работу и успешную заявку.

  • Конкурс молодежного медиаконтента: лайфхаки по успешному участию
  • Конкурс молодежного медиаконтента: лайфхаки по успешному участию
  • Конкурс молодежного медиаконтента: лайфхаки по успешному участию
  • Конкурс молодежного медиаконтента: лайфхаки по успешному участию
  • Конкурс молодежного медиаконтента: лайфхаки по успешному участию
  • Конкурс молодежного медиаконтента: лайфхаки по успешному участию
  • Конкурс молодежного медиаконтента: лайфхаки по успешному участию
  • Конкурс молодежного медиаконтента: лайфхаки по успешному участию
  • Конкурс молодежного медиаконтента: лайфхаки по успешному участию
  • Конкурс молодежного медиаконтента: лайфхаки по успешному участию

Участвовать можно индивидуально или в команде.

Заявки принимают до 22 июня. Работы и анкеты необходимо прислать на электронную почту: moicenter60@yandex.ru.

Организатором выступает АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области, АНО ИД «Медиацентр 60» и регионального отделения «Движения первых».

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