Конкурс молодёжного медиаконтента: лайфхаки по успешному участию

12:08, 17 июня 2026, ПАИ

В Псковской области продолжается объявленный губернатором Михаилом Ведерниковым конкурс молодёжного медиаконтента.

Тема конкурса – «Единство народов России». А подать заявку в нём могут ребята от 14 до 17 лет – как индивидуально, так и в команде.

Спектр номинаций – обширный, и подготовка конкурсной заявки не занимает много времени. Положение о конкурсе и перечень номинаций – по ссылке.

А в наших карточках – несколько советов, как подготовить интересную конкурсную работу и успешную заявку.

Участвовать можно индивидуально или в команде.

Заявки принимают до 22 июня. Работы и анкеты необходимо прислать на электронную почту: moicenter60@yandex.ru.

Организатором выступает АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области, АНО ИД «Медиацентр 60» и регионального отделения «Движения первых».