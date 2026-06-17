Мать погибшего бойца Ольга Губернаторова на открытии мемориала в Псковской области: Наши герои будут жить вечно

11:46, 17 июня 2026, ПАИ

Мать погибшего участника специальной военной операции Ольга Губернаторова выступила на церемонии открытия мемориального комплекса в честь защитников Отечества в деревне Белый Мох в Псковской области сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Она рассказала, что её 24-летний сын погиб больше года назад, уйдя на фронт со словами: «Я хочу отдать долг Родине». Обращаясь к собравшимся, она призвала быть достойными памяти павших.

«Мы собрались здесь, чтобы почтить память павших воинов. Больше года назад я похоронила сына, ему было всего 24 года. Я горжусь им. Я воспитала настоящего мужчину, который защищал свою страну. Наши герои будут жить вечно. Мемориальный комплекс олицетворяет мужество, силу духа и дань памяти павшим в боях», – сказала Ольга Губернаторова.

Она поблагодарила всех причастных к созданию памятника и подчеркнула важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.

После завершения официальной части состоялись чин освящения и заупокойная лития. К мемориальному комплексу, расположенному на въезде к кладбищу, возложили гирлянды воинской славы и цветы.

Отметим, что автором проекта выступил скульптор Денис Стритович. Он создал мемориальный комплекс в Выбутах и монумент «Знамя Победы» в Идрице.

Главная идея мемориала заключается в том, что показан жизненный путь защитника Отечества: от молодого курсанта до героя, а также отмечен вклад всех родов войск.

В создании комплекса участвовали родные военнослужащих. Концепция памятника и место его размещения согласованы с вдовами участников СВО и представителями женсовета Псковского территориального гарнизона.

Монумент создан при непосредственном участии правительства Псковской области.