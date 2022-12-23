Стали известны итоги соревнований по баскетболу в ПсковГУ

21:48, 23 декабря 2022, ПАИ

Подведены итоги соревнований по баскетболу на приз первокурсника, которые прошли на базе Псковского государственного университет 21 декабря. В играх приняли участие девять команд (семь мужских и две женские), сообщает пресс-центр университета.

Первое место заняли баскетболисты сборной «Тюбики», в состав которой вошли студенты Института инженерных наук Никита Гоша, Александр Чуров, Даниил Борисов, Алексей Кадыров.

«Поздравляем победителей и приглашаем вливаться в спортивную жизнь вуза. В новом году будет ещё больше соревнований и полезной информации!» — сообщается в группе студенческого спортивного клуба «Псковские барсы» в соцсети «ВКонтакте».

Результаты среди юношей:

Второе место – «Бойсбенд»:

– Никкари Никита (Институт образования и социальных наук);

– Болдышев Максим (Институт математического моделирования и игропрактики);

– Иванов Тимофей (Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций);

– Удовенко Илья (Институт математического моделирования и игропрактики).

Третье место – «Псковские баксы»:

– Лузин Леонид (Институт права, экономики и управления);

– Козлов Никита (Институт права, экономики и управления);

– Минчук Никита (Институт права, экономики и управления);

– Тимофеев Максим (Институт инженерных наук).

Четвёртое место – «Фантомы»:

– Паламарчук Данила (Передовая инженерная школа);

– Ильин Глеб (Передовая инженерная школа);

– Окуньков Кирилл (Передовая инженерная школа).

Пятое место – Goats:

– Таганклычев Сергей (Институт образования и социальных наук);

– Николаев Степан (Институт права, экономики и управления);

– Захаров Артём (Институт медицины и экспериментальной биологии).

Шестое место – «Вальгаллы»:

– Федоров Станислав (Институт инженерных наук);

– Смородин Александр (Институт инженерных наук);

– Муродуллаев Саиджамолхол (Институт инженерных наук).

Седьмое место – «БК Банка»:

– Николаев Никита (Институт инженерных наук);

– Драничников Иван (Институт права, экономики и управления);

– Елбакиев Даниил (Институт математического моделирования и игропрактики).

Команды девушек:

Первое место – «Шахтёры»:

– Кузьмина Мария (Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций);

– Иванова Ульяна (Институт образования и социальных наук);

– Тихонова Дарья (Институт права, экономики и управления);

– Шперлиньш Элина (Институт образования и социальных наук).

Второе место – «Гламур»:

– Иванова Анастасия (Институт образования и социальных наук);

– Хохловская Анна (Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций);

– Завьялова Арина (Институт образования и социальных наук).