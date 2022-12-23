Стали известны итоги соревнований по баскетболу в ПсковГУ
Подведены итоги соревнований по баскетболу на приз первокурсника, которые прошли на базе Псковского государственного университет 21 декабря. В играх приняли участие девять команд (семь мужских и две женские), сообщает пресс-центр университета.
Первое место заняли баскетболисты сборной «Тюбики», в состав которой вошли студенты Института инженерных наук Никита Гоша, Александр Чуров, Даниил Борисов, Алексей Кадыров.
«Поздравляем победителей и приглашаем вливаться в спортивную жизнь вуза. В новом году будет ещё больше соревнований и полезной информации!» — сообщается в группе студенческого спортивного клуба «Псковские барсы» в соцсети «ВКонтакте».
Результаты среди юношей:
Второе место – «Бойсбенд»:
– Никкари Никита (Институт образования и социальных наук);
– Болдышев Максим (Институт математического моделирования и игропрактики);
– Иванов Тимофей (Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций);
– Удовенко Илья (Институт математического моделирования и игропрактики).
Третье место – «Псковские баксы»:
– Лузин Леонид (Институт права, экономики и управления);
– Козлов Никита (Институт права, экономики и управления);
– Минчук Никита (Институт права, экономики и управления);
– Тимофеев Максим (Институт инженерных наук).
Четвёртое место – «Фантомы»:
– Паламарчук Данила (Передовая инженерная школа);
– Ильин Глеб (Передовая инженерная школа);
– Окуньков Кирилл (Передовая инженерная школа).
Пятое место – Goats:
– Таганклычев Сергей (Институт образования и социальных наук);
– Николаев Степан (Институт права, экономики и управления);
– Захаров Артём (Институт медицины и экспериментальной биологии).
Шестое место – «Вальгаллы»:
– Федоров Станислав (Институт инженерных наук);
– Смородин Александр (Институт инженерных наук);
– Муродуллаев Саиджамолхол (Институт инженерных наук).
Седьмое место – «БК Банка»:
– Николаев Никита (Институт инженерных наук);
– Драничников Иван (Институт права, экономики и управления);
– Елбакиев Даниил (Институт математического моделирования и игропрактики).
Команды девушек:
Первое место – «Шахтёры»:
– Кузьмина Мария (Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций);
– Иванова Ульяна (Институт образования и социальных наук);
– Тихонова Дарья (Институт права, экономики и управления);
– Шперлиньш Элина (Институт образования и социальных наук).
Второе место – «Гламур»:
– Иванова Анастасия (Институт образования и социальных наук);
– Хохловская Анна (Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций);
– Завьялова Арина (Институт образования и социальных наук).
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