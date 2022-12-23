Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мошенники взяли на псковичку кредит в микрозайме

В псковскую полицию обратилась жительница города Псков, которая сообщила, что в течение дня ей пришло три уведомления через мобильный банк с сообщением о коде входа в банк-онлайн и предупреждением о том, что данные коды нельзя никому сообщать. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Женщина была занята и не сразу обратила внимание на данные сообщения. Когда она через интернет зашла в личный кабинет, то увидела, что на её имя оформлен микрозайм на сумму 11 тыс. руб., а также отправлено более 60 заявок в различные микрофинансовые организации с целью получения кредита до 15 000 руб. Во всех организациях было отказано, за исключением одной — в предоставлении микрозайма на сумму 11 тыс. руб. Кроме того, женщина обнаружила, что изменён адрес её регистрации.

По данному факту 22 декабря дознавателем ОД УМВД России по г. Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путём обмана).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 декабря 2022

В Гдовском районе молоковоз вылетел в кювет и опрокинулся

23 декабря 2022

Тело мужчины обнаружено на месте пожара в Пыталовском районе
22 декабря 2022

Ревнивую псковичку осудили за удар ножом в спину
22 декабря 2022

Полиция разыскивает пропавшего более трёх лет назад псковича
22 декабря 2022

Ввоз почти 50 кг гашиша из ЕС пресекли псковские таможенники

21 декабря 2022

Грузовик сбил газовую трубу на улице Алмазной в Пскове
21 декабря 2022

Псковская таможня передала Минкульту почти 90 ценных предметов
21 декабря 2022

Пять попыток дать взятку пресекли псковские таможенники за два месяца

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...