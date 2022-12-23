Мошенники взяли на псковичку кредит в микрозайме

22:23, 23 декабря 2022, ПАИ

В псковскую полицию обратилась жительница города Псков, которая сообщила, что в течение дня ей пришло три уведомления через мобильный банк с сообщением о коде входа в банк-онлайн и предупреждением о том, что данные коды нельзя никому сообщать. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Женщина была занята и не сразу обратила внимание на данные сообщения. Когда она через интернет зашла в личный кабинет, то увидела, что на её имя оформлен микрозайм на сумму 11 тыс. руб., а также отправлено более 60 заявок в различные микрофинансовые организации с целью получения кредита до 15 000 руб. Во всех организациях было отказано, за исключением одной — в предоставлении микрозайма на сумму 11 тыс. руб. Кроме того, женщина обнаружила, что изменён адрес её регистрации.

По данному факту 22 декабря дознавателем ОД УМВД России по г. Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путём обмана).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.