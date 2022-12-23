В Псковском музее открылась уникальная выставка о церкви Успения в Мелётово

23:34, 23 декабря 2022, ПАИ

23 декабря во Дворе Постникова открылась выставка «Поставиша церковь камену на Мелетове», приуроченная к 560-летию создания уникального памятника архитектуры и монументальной живописи — церкви Успения. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В Псковской летописи от 1462 года было сообщено о завершении строительства каменного храма, заказчиками которого выступили псковские посадники. Выставка подготовлена совместно со Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени академика И. Э. Грабаря, Государственным архивом Псковской области и другими партнёрами музея.

На открытии присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, начальник отдела государственного контроля и надзора Управления Министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Антонов, председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, заведующий отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И. Э. Грабаря Елена Проханова, а также друзья, партнёры и сотрудники музея-заповедника, которые принимали участие в создании выставки.

«Псковская земля известна всему миру своими уникальными памятниками, но так случилось, что памятников архитектуры и живописи XV века очень немного. И какое счастье, что Мелётовский храм стоит по сию пору, удивляет нас своей красотой и сохранил эту необыкновенную живопись. Этот храм отражает очень интересную политическую, идеологическую, экономическую жизнь Псковской вечевой республики. Гости нашей выставки не только познакомятся с удивительной фресковой росписью и необыкновенной архитектурой храма, но также узнают о героях, о людях, которые сохранили это бесценное наследие наших предков», — подчеркнула Светлана Мельникова

Храм является памятником высочайшего художественного уровня, свидетельствующим о расцвете псковской архитектуры и монументальной живописи в середине XV века, с единственным сохранившимся 32-скатным покрытием кровли и оригинальным решением алтарных частей. Памятник ярко отражает время, в которое он создавался, как стилистически, так и по содержанию. Для псковичей это была эпоха окончательного самоопределения, оформления своей независимости от Новгорода и получения собственной епархии.

На выставке во Дворе Постникова представлены копии-реконструкции настенных росписей храма, в том числе практически недоступных фресок барабана Успенской церкви, редкие документы из фондов архива и музея, подлинные фрагменты настенных росписей с археологических раскопок, реставрационные чертежи 1950-х и 1960-х годов, фотофиксация практически всех работ, проводимых в памятнике. Большая часть предметов демонстрируется широкой публике впервые.

Выставка будет работать с 24 декабря 2022 года по 30 апреля 2023 года во Дворе Постникова (ул. Олега Кошевого, 2).