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Экономика

Пушкиногорцы выиграли грант 80 млн рублей на благоустройство города

Один из эскизов проекта. Фото: «Пушкинский край»

Подведены итоги второго, дополнительного в этом году конкурса Минстроя России «Малые города и исторические поселения». Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Наталья Плявинская, руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области, на своей страничке в соцсети сообщила: «Заявка проекта благоустройства Пушкинских Гор получает поддержку в 80 миллионов рублей. Огромная благодарность от команды проекта «Псковский креативный путь» бизнес-сообществу Пушкинских Гор и отдельно АНО «Центр развития инфраструктуры Пушкинских Гор», которые поверили нам и взяли на себя оплату работы профессиональной команды архитекторов над этой, теперь уже победной, заявкой. Благодарим за поддержку правительство Псковской области, нашего митрополита – владыку Тихона и лично нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова».

Наталья Плявинская отметила, что в создание проекта были вовлечены жители Пушкинских Гор, представители муниципальной власти, общественность. Каждый смог дать свои предложения, которые были учтены архитекторами.

На церемонии присутствовали представители Пушкиногорского района в лице первого заместителя главы администрации района Михаила Занина и главы администрации городского поселения «Пушкиногорье» Александра Афанасьева.

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