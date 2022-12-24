ВИДЕО Полиция Пскова нашла подростков, затушивших снегом Вечный огонь

00:05, 24 декабря 2022, ПАИ

Псковские полицейские по горячим следам установили лиц, закидавших снегом Вечный огонь в сквере Павших борцов. В результате действий подростков пламя мемориала потухло, сообщили в пресс-службе УМВД по городу Пскову.

Сообщение о том, что у четырёхгранного обелиска в честь борцов революции потухло пламя, поступило от неравнодушных граждан по телефону единого номера вызова экстренных служб 112, фотографии появились в социальных сетях и СМИ. По данному факту полицией была начата проверка.

В результате просмотра камер видеонаблюдения установлено, что 22 декабря около 16:30 трое подростков подошли к мемориалу и начали закидывать снегом Вечный огонь. В определённый момент горелка оказалась полностью завалена снегом, и пламя потухло. После этого дети покинули сквер.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий личности несовершеннолетних были установлены менее чем за сутки. С ними проведена профилактическая беседа, а их родители будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Работа горелки Вечного огня у обелиска была восстановлена работниками газового предприятия в тот же вечер.