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Происшествия

МЧС: В Кемерове ликвидировали смертельный пожар в доме престарелых

11 человек погибли при пожаре в Кемерове. Фото МЧС России

В Кемерове загорелся частный дом престарелых, сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».

На момент прибытия первых подразделений МЧС России наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Предварительная площадь пожара составила 180 м2

Количество погибших увеличилось до 11 человек. Как рассказал Baze владелец дома милосердия Андрей Смирнов, он решил открыть его три года назад. По его словам, он сам раньше не имел дома и поэтому решил помогать другим. Всего в доме престарелых проживало 26 человек, при этом сам приют никак не был официально оформлен.

Пожарные продолжают разбор завалов. К работам привлечено более 80 человек и 28 единиц техники.

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