Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово выросло до 20

08:19, 24 декабря 2022, ПАИ

Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово достигло 20 человек. Всего в нём находилось 26 постояльцев, двое из них находятся в больнице с ожогами в тяжелом состоянии.

Сигнал о возгорании поступил в 22:21, на момент прибытия пожарных весь второй этаж был охвачен огнем. Полная площадь пожара составила 180 квадратных метров, выгорел весь этаж, где находилось заведение. Позже МЧС удалось ликвидировать возгорание, а в пять часов утра спасатели закончили разбор завалов, пишет ТАСС.

Отмечается, что по данным правоохранительных органов, учреждение является незаконным. СК РФ по Кемеровской области возбудил три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг.

Причиной пожара в правоохранительных органах назвали неправильную эксплуатацию печи.