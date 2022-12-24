Необычные вакансии декабря: в Псковской области ищут пармейстера

09:52, 24 декабря 2022, ПАИ

Cписок самых редких и необычных вакансий, открытых в Псковской области на начало декабря, составили эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сервиса.

Так, печатника флексопечати ищут в Псковской области: как можно понять из описания вакансии, будущему сотруднику предстоит выполнять весь комплекс работ на флексографских печатных машинах (замешивание пантонов, высечка ролевой этикетки). Чтобы претендовать на вакансию, соискатель должен иметь аналогичный опыт работы от года. Зарплата — до 80 тысяч рублей на руки.

Также в Псковской области ищут пармейстера-банщика (вакансия прекрасно подойдёт для тех, кто любит баню, знает тонкости парения и банного массажа), корневщика (специалист по отбору и нарезке продуктов) и управляющего фермой, которому предстоит управлять хозяйственной и производственной деятельности фермы.

Ещё ряд необычных вакансий месяца, открытых в Псковской области: областная психиатрическая больница ищет медицинского психолога на зарплату от 20 тысяч рублей, который будет проводить психодиагностическое исследование, а также длительные диагностические наблюдения. Также в области требуется контролёр по снятию показаний электросчётчика, который может заработать от 19 тысяч рублей за снятие показаний в жилых домах и коммерческих помещениях.