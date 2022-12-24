Главными безрассудствами псковичей в этом году стали кредиты и влюбленности - опрос

10:26, 24 декабря 2022, ПАИ

Своими наибольшими безрассудствами в уходящем году псковичи чаще всего считают спонтанные покупки, кредиты и влюбленности, как следует из опроса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Своим самым безрассудным поступком уходящего 2022 года 8 % псковичей считают необдуманные покупки. Для 5 % наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 5 % — влюбленность или вступление в брак. 4 % считают, что проявили опрометчивость при смене места жительства. 3 % опрошенных признались, что они спонтанно сменили имидж (сделали стрижку, тату или пирсинг). Еще 3 % удивляются сами себе, вспоминая внезапное решение отправиться в путешествие.

Также 3 % корят себя за то, что слишком доверяли людям. Для 1 % главным безрассудством года оказался конфликт с руководством на работе. Каждый пятый (21% ) назвал безрассудными другие свои поступки: упоминались разводы, игра на бирже, открытие бизнеса, купание в холодной реке, прыжок с парашютом и проч.

Тех, кто своим главным безрассудством в 2022 году считает путешествие, радикальное изменение внешности или переезд, больше среди женщин. В том, что они взяли необдуманный кредит или легкомысленно женились, чаще признавались мужчины. В целом женщины в 2022 году вели себя благоразумнее мужчин: среди них безрассудных поступков не совершала каждая вторая (54 %), тогда как среди представителей сильного пола — только 40 %.



В среднем же 50 % горожан в этом году утверждают, что не совершали сумасбродных поступков. Два года назад таким могли похвастаться только 4 из 10, а главным безрассудством граждане называли вакцинацию от COVID-19.