Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квитанциями ЖКХ

11:20, 24 декабря 2022, ПАИ

Уведомления о несуществующих коммунальных задолженностях рассылают мошенники россиянам. Злоумышленники пользуются ситуацией с традиционными под конец года перерасчётами платежей. Об этом предупредил Сбер в своём Telegram-канале.

Новую мошенническую схему описывают следующим образом: «Сумма долга — обычно 10-20 тысяч. Если оплатить сразу же, предлагается скидка. Те, кто соглашаются на оплату, не только теряют указанную сумму — мошенники могут получить доступ к банковской карте». Если же проигнорировать уведомление, то, как сообщают в Сбере, мошенник может позвонить, представившись сотрудником управляющей компании.

Во избежание неприятностей рекомендуется убедиться в подлинности получаемых уведомлений. Для этого необходимо сверить адрес отправителя в письме и связаться с управляющей компанией по номеру с официального сайта, уточняет агентство «Прайм».