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Происшествия

Более 600 тысяч рублей выманили у жителей Псковской области телефонные мошенники

Более 600 тысяч рублей выманили мошенники у жителей Псковской области в конце декабря. Об этом Псковскому агентству инофрмации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичу, великолучанке и жителю Себежского района позвонили незнакомцы под предлогами предотвращения несанкционированного оформления кредита, возможности получения солидного заработка в Сети, а также осуществления операции купли-продажи товара на одном из сайтов. Так, злоумышленники завладели денежными средствами этих граждан на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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