Псковичей приглашают принять участие в конкурсе антинаркотической рекламы

13:08, 24 декабря 2022, ПАИ

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности пройдёт в Псковской области в начале 2023 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с 10 января по 20 февраля 2023 года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в регионе проводится конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе».

Он проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств. В этом творческом состязании могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Отмечается, что конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству РФ.

Номинации конкурса:

- «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».

- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы с заявками можно отправить в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2023 года по адресу: Псков, улица Ипподромная, дом 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа направят для участия во Всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.