Два человека пострадали в ДТП на трассе Санкт-Петербург-Невель

13:38, 24 декабря 2022, ПАИ

Лобовое столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Hyundai Sonata произошло в Струго-Красненском районе на 228 километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Порховский вестник».

В результате ДТП пострадали два человека, один из них госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, а также сотрудники ДПС.