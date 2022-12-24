Стало известно о смерти юмориста Александра Пономаренко

14:25, 24 декабря 2022, ПАИ

После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался 56-летний юморист Александр Пономаренко. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своём Telegram-канале.

«Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Ещё месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — говорится в сообщении, передаёт газета «Известия».

Известно, что артист на протяжении нескольких месяцев боролся с раком желудка и перенёс десять курсов химиотерапии.

Братья Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съёмкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Также они являлись лауреатами Международного конкурса «Кубок юмора – 1999» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап – 2001».