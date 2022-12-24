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Общество

Порядка 1000 заболевших COVID-19 госпитализировали в России за сутки

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 6 986, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В стране за сутки скончались 54 человека, при этом вылечились 8 004 пациента. По данным оперштаба, за сутки в стране госпитализировано 1 108 человек.

Всего по состоянию на 24 декабря в России выявлено 21 757 697 случаев заболевания коронавирусом, 21 157 222 пациента выздоровели, 393 311 — умерло.

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