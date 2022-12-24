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Общество

Как сделать отдых детей в праздники безопасным, объяснили псковичам

Как сделать отдых детей в выходные и праздники безопасным, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС.

В выходные и предстоящие праздники дети будут проводить время на снежных горках, кататься на ледянках, санках, лыжах и коньках, а также зажигать бенгальские огни и петарды. Но не стоит забывать, что всё это может обернуться травмами, ушибами, порезами и ожогами, если не соблюдать правила безопасности.

Пиротехника детям не игрушка!

Не разрешайте детям самостоятельно пользоваться пиротехникой, а также играть со спичками и зажигалками, так как это может привести к негативным последствиям. Немалое количество детей получают серьёзные травмы от фейерверков.

Лёд на водоёмах — это зона повышенного риска

Учитывая то, что ледовое покрытие на водоёмах Псковской области установилось совсем недавно, оно не имеет достаточной прочности, и у человека, вышедшего на лёд, есть все шансы оказаться в холодной воде. Кроме того, продолжает действовать запрет выхода людей на лёд! Поэтому ни в коем случае не допускайте игр детей на льду водоёма.

Не выходите на тонкий, неокрепший лёд, не прыгайте по льду, также не стоит бегать по нему. Опасен и прочный, но очень скользкий лёд. При падении на нём случаются тяжёлые ушибы различных частей тела, растяжения суставных связок, а иногда и сотрясение мозга.

Не оставляйте детей одних дома 

Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также лекарства и бытовую химию необходимо хранить в недоступных для детей местах. Нельзя разрешать ребёнку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, растапливать печи. Нужно обязательно рассказать, что нужно делать в случае возникновения пожара. Также необходимо напомнить детям, что при пожаре ни в коем случае нельзя прятаться в укромные места (в шкафы, под кровати), так как это затруднит поиск и спасение.

«Помните, безопасность детей в руках родителей! Выучите с детьми номера телефонов вызова экстренных служб 101 и 112», — отметили в сообщении ведомства.

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