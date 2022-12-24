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Общество

Почти 1,5 трлн рублей выделили на пенсии и соцвыплаты в России

Более 1,49 триллиона рублей выделило Правительство РФ Пенсионному фонду на предоставление пенсий и социальных выплат гражданам в конце 2022 года (в том числе за январь 2023 года), а также в начале 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Об этом пишет издание «Интерфакс».

Как сообщил сайт правительства, выделенные средства пойдут на предоставление пенсий, специальных федеральных надбавок неработающим пенсионерам, чей доход ниже регионального прожиточного минимума. Также данные средства направят на ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам.

 

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