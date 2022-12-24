Жителям Печор напомнили об опасности мошенничества

19:47, 24 декабря 2022, ПАИ

24 декабря в Печорах проходила «Новогодняя ярмарка», на которой сотрудники МО МВД России «Печорский» провели профилактические беседы с продавцами и покупателями. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Во время бесед людям напомнили о том, что нужно всегда сохранять бдительность в общении как по телефону, так и вживую.



Старший участковый Михаил Аветисян объяснил, что именно эмоции и беспечность ведут граждан в руки мошенников.



Например, при звонке по телефону незнакомцы, представляясь сотрудниками известных финансовых организаций требуют назвать код, присланный по SMS. Или, угрожая уголовным преследованием за якобы совершённое родственником преступление, просят перевести деньги на указанный счёт.

В последнее время, пользуюсь предновогодними хлопотами, злоумышленники активизировались, в том числе, и в Печорском районе. Поэтому и была проведена встреча с людьми на ярмарке.



Людям раздали памятки, где описывались способы избежать уловок мошенников. Подобные полезные беседы будут продолжаться.



Также стоит проявлять бдительность при покупках через Интернет. Не нужно перечислять деньги на неизвестные банковские карты. И лучше пользоваться проверенными сайтами.