Глава Пыталовского района возглавила рейтинг ведения соцсетей
ЦУР Псковской области ежемесячно проводит оценку ведения социальных сетей главами муниципалитетов. Об этом сообщает telegram-канал «ЦУР Псковской области».
Рейтинг позволяет проанализировать качество их работы в интернете и взаимодействия с аудиторией.
В декабре ТОП-5 вошли:
- Вера Кондратьева – Глава Администрации Пыталовского района;
- Борис Елкин – Глава Администрации г. Пскова;
- Дмитрий Быстров – Глава Администрации Островского района;
- Юрий Ильин – Глава Администрации Опочецкого района;
- Наталья Иванова – Глава Администрации Плюсского района.
Оцениваются личные страницы глав в ВКонтакте и каналы в мессенджере Telegram. Прежде всего уделяется внимание взаимодействию с подписчиками, работе с комментариями, также среди критериев: регулярность публикаций и качество контента. Дополнительным баллом оцениваются прямые эфиры в соцсетях.
Итоговый рейтинг и рекомендации по повышению эффективности деятельности в соцсетях ЦУР направляет муниципалитетам. Такое взаимодействие помогает выстроить грамотную коммуникацию и улучшить обратную связь с жителями городов и районов.
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