Глава Пыталовского района возглавила рейтинг ведения соцсетей

18:59, 24 декабря 2022, ПАИ

ЦУР Псковской области ежемесячно проводит оценку ведения социальных сетей главами муниципалитетов. Об этом сообщает telegram-канал «ЦУР Псковской области».

Рейтинг позволяет проанализировать качество их работы в интернете и взаимодействия с аудиторией.

В декабре ТОП-5 вошли:

Вера Кондратьева – Глава Администрации Пыталовского района;

Борис Елкин – Глава Администрации г. Пскова;

Дмитрий Быстров – Глава Администрации Островского района;

Юрий Ильин – Глава Администрации Опочецкого района;

Наталья Иванова – Глава Администрации Плюсского района.

Оцениваются личные страницы глав в ВКонтакте и каналы в мессенджере Telegram. Прежде всего уделяется внимание взаимодействию с подписчиками, работе с комментариями, также среди критериев: регулярность публикаций и качество контента. Дополнительным баллом оцениваются прямые эфиры в соцсетях.

Итоговый рейтинг и рекомендации по повышению эффективности деятельности в соцсетях ЦУР направляет муниципалитетам. Такое взаимодействие помогает выстроить грамотную коммуникацию и улучшить обратную связь с жителями городов и районов.