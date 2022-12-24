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Общество

На главной городской елке в Великих Луках зажглись огни

Фото газеты "Великолукская правда. Новости"

Сегодня хвойная гостья из леса заблестела яркими огнями на городской площади, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Великолучане дружно прокричали заветное заклинание: «Раз, два, три, елочка, гори!» Помогали им в этом сказочные герои - Дед Мороз, Снегурочка и снеговики, которые прибыли из долгого путешествия на ДедМоробусе.

Фото газеты "Великолукская правда. Новости"

Маленькие великолучане от души повеселились и потанцевали возле городской елочки и пофотографировались с главными новогодними персонажами.

Фото газеты "Великолукская правда. Новости"

На площади Ленина также работала ярмарка мастеров с изделиями ручной работы, торговые палатки, а также пункт #Мывместе, где можно было написать новогоднее поздравление российским военнослужащим.

Фото газеты "Великолукская правда. Новости"

Праздник прошел в ограниченном формате, но тем не менее, подарил много счастливых и радостных минут маленьким жителям города.

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