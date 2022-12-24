Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Островичи успешно выступили на соревнованиях по армрестлингу

Фото газеты "Островские вести".

В Пскове прошел Чемпионат города по армрестлингу, об этом сообщает газета «Острвоские вести».

Участниками соревнований стали наши ребята, победители и призеры соревнований, которые буквально недавно проходили в стенах колледжа. Городские соревнования проходили в двоеборье, т.е. борьба шла и на левой, и на правой руке.

Фото газеты "Островские вести".

В категории юношей до 18 лет разборка за призовые места проходила между студентами группы 31-11: Скориковым Алексеем и Руденко Арсением. Победив на правой руке, Алексей уступил на левой. При одинаковой сумме баллов победа отдается спортсмену с наилегчайшим весом. Это и помогла Скорикову Алексею занять первую ступеньку пьедестала, на втором месте оказался Руденко Арсений, третье место досталось Пухову Владимиру, студенту группы 31-13.

В весовой категории 91 кг, мужчины, боролись Худинян Эдуард, группа 31-21, и Смирнов Владимир, группа 31-41. Показав хорошую борьбу, Эдуард занял второе место (два вторых места и на левой, и на правой руке), на третью ступеньку пьедестала поднялся Смирнов Владимир.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 декабря 2022

На главной городской елке в Великих Луках зажглись огни

24 декабря 2022

Выставка кукол и потерянных варежек открылась в Пскове
24 декабря 2022

Псковская область подготовила подарки для детей в Херсоне
24 декабря 2022

Островичи успешно выступили на соревнованиях по армрестлингу

24 декабря 2022

В массовых беспорядках во Франции пострадало более 30 полицейских
24 декабря 2022

1328 избирателей посетили избирательные участки в Пушкиногорском районе к этому часу

24 декабря 2022

Появилось расписание работы парка фонарей в Пскове

24 декабря 2022

Жителям Печор напомнили об опасности мошенничества

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...