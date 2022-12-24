Островичи успешно выступили на соревнованиях по армрестлингу

20:54, 24 декабря 2022, ПАИ

В Пскове прошел Чемпионат города по армрестлингу, об этом сообщает газета «Острвоские вести».

Участниками соревнований стали наши ребята, победители и призеры соревнований, которые буквально недавно проходили в стенах колледжа. Городские соревнования проходили в двоеборье, т.е. борьба шла и на левой, и на правой руке.

В категории юношей до 18 лет разборка за призовые места проходила между студентами группы 31-11: Скориковым Алексеем и Руденко Арсением. Победив на правой руке, Алексей уступил на левой. При одинаковой сумме баллов победа отдается спортсмену с наилегчайшим весом. Это и помогла Скорикову Алексею занять первую ступеньку пьедестала, на втором месте оказался Руденко Арсений, третье место досталось Пухову Владимиру, студенту группы 31-13.



В весовой категории 91 кг, мужчины, боролись Худинян Эдуард, группа 31-21, и Смирнов Владимир, группа 31-41. Показав хорошую борьбу, Эдуард занял второе место (два вторых места и на левой, и на правой руке), на третью ступеньку пьедестала поднялся Смирнов Владимир.