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Общество

Фотографиями улова на зимней рыбалке делятся псковичи

Фото Дениса Поташова

Большое количество окуней в деревне Молгово наловил Денис Поташов, сообщается в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской».

Проблемы с рыбалкой в такую погоду Денис решил своим способом.

«Окунь мне сегодня загадал ребус. А решение лежало на поверхности. Это тонкая снасть: леска 0,08 мм, маленькая лёгкая мормышка в цвет меди, и никакой игры. Он (окунь. — Прим. ред.) сегодня брал на стоячку у дна», — уточняется в сообщении рыбака.

Фото Алексея Иовлева

Окуня весом почти полтора килограмма вытащил и другой рыбак, Алексей Иовлев. Где поймал рыбу — секретом не поделился.

А Кириллу Иванову сегодня попалась щука, которую изначально рыбак спутал с окунем, ведь готовился ловить именно его. Сменив блесну на другую приманку, Кирилл сразу же поймал свою добычу.

Фото Кирилла Иванова

«Подсекаю, думаю что там что-то небольшое, а у меня чуть удочка не вылетает из руки. Уже ближе к лунке понимаю, что это щука, а лесочка-то трещит, не для зубастой хищницы она предназначена. Пришлось лезть в лунку», — делится Кирилл Иванов.

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Фотографиями улова на зимней рыбалке делятся псковичи
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