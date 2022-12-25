Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врач назвал способ избежать ожирения печени

Способ избежать жирового гепатоза, или ожирения печени, назвал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. Эта болезнь возникает из-за чрезмерного потребления углеводов и простых сахаров, сообщает «Мослента».

«Повышенное потребление углеводов запускает брожение, брожение даёт в итоге токсины, печень перерабатывает эти токсины и увеличивает количество жировых капель. Печёночная масса становится очень жирной, образуется жировой гепатоз», — описал эксперт механизм возникновения недуга.

Прежде всего, для здоровья печени стоит контролировать свой рацион. Необходимо отказаться от продуктов, содержащих простые углеводы, — фастфуда, сладких напитков, выпечки и десертов. Поможет и снижение количества такой еды в ежедневном рационе, отметил Садыков.

Ранее Садыков назвал неочевидные причины ожирения. По его словам, худеющие люди уделяют огромное внимание подсчёту калорий, но при этом забывают о роли микрофлоры в наборе веса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 декабря 2022

Меры поддержки участников СВО в Псковской области начнут получать новые категории граждан
25 декабря 2022

Пушкинские Горы получат 80 млн рублей на благоустройство
24 декабря 2022

Фотографиями улова на зимней рыбалке делятся псковичи
24 декабря 2022

Лыжный сезон спортсмены открыли в Стругах Красных
24 декабря 2022

Борис Елкин напомнил о будущем ремонте Ольгинского моста

24 декабря 2022

Экскурсионная группа из Пскова посетила Пыталовский район

24 декабря 2022

На главной городской ёлке в Великих Луках зажглись огни

24 декабря 2022

Выставка кукол и потерянных варежек открылась в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...