Врач назвал способ избежать ожирения печени

09:25, 25 декабря 2022, ПАИ

Способ избежать жирового гепатоза, или ожирения печени, назвал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. Эта болезнь возникает из-за чрезмерного потребления углеводов и простых сахаров, сообщает «Мослента».

«Повышенное потребление углеводов запускает брожение, брожение даёт в итоге токсины, печень перерабатывает эти токсины и увеличивает количество жировых капель. Печёночная масса становится очень жирной, образуется жировой гепатоз», — описал эксперт механизм возникновения недуга.

Прежде всего, для здоровья печени стоит контролировать свой рацион. Необходимо отказаться от продуктов, содержащих простые углеводы, — фастфуда, сладких напитков, выпечки и десертов. Поможет и снижение количества такой еды в ежедневном рационе, отметил Садыков.

Ранее Садыков назвал неочевидные причины ожирения. По его словам, худеющие люди уделяют огромное внимание подсчёту калорий, но при этом забывают о роли микрофлоры в наборе веса.