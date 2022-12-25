В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

09:40, 25 декабря 2022, ПАИ

«Коммунисты России» направили обращение в Государственную Думу с просьбой сократить новогодние праздники на время проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя партии Сергея Малинковича.

«Надо сокращать новогодние праздники обязательно, потому что страна должна работать на оборону, она должна работать на укрепление обороноспособности… Я думаю, что 31-е число надо сделать выходным, 7 января – это святой для православных день… Первое число – понятно: люди после 31 декабря, ну и второе – для того, чтобы полностью привести себя в порядок», – заявил Малинкович.

Он также отметил, что 8 января нужно оставить выходным днём, чтобы люди смогли «прийти в форму» после Рождества.

«Но это только на период спецоперации. Когда спецоперация закончится, конечно, надо возвращать каникулы, а пока не надо», – добавил он.

Соответствующее обращение, по словам политика, направлено в Государственную Думу РФ.

Малинкович предложил на время спецоперации сократить и обычные выходные, но только для мужчин.

«Пока идёт спецоперация, я считаю, надо и на шестидневку перейти. Ну, мужчинам по крайней мере. Женщинам, наверное, не надо – они всё-таки мамы, и им выглядеть надо хорошо», – добавил он.

