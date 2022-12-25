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Общество

Пушкинские Горы получат 80 млн рублей на благоустройство

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Пушкинские Горы получат 80 млн рублей на благоустройство. Проект «Лукоморье» стал победителем дополнительного конкурса малых городов и исторических поселений Минстроя России. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Территория, которая будет благоустроена, расположена на стыке Святогорского монастыря, дороги на Воронич и дороги в имение Ганнибала, а с другой стороны примыкает к гостинице «Дружба» и ресторану «Лукоморье». Площадь территории – более 4 га: здесь будет расчищен и благоустроен парк и организована зона отдыха.

Историческая территория «Борок» будет сохранена в современном природном состоянии. Планируется заменить сценическую площадку и соорудить амфитеатр для удобного расположения зрителей.

У входа в парк «Лукоморье» появится павильон с кафе и туристическим информационным центром. В парке обустроят детские площадки со сказочными героями, скамьи-шезлонги, прогулочные дорожки, смотровую площадку.

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