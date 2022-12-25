Меры поддержки участников СВО в Псковской области начнут получать новые категории граждан

10:01, 25 декабря 2022, ПАИ

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Все меры поддержки, которые были предусмотрены для мобилизованных, а позднее и для военнослужащих Вооружённых сил РФ, теперь распространены на военнослужащих и сотрудников УМВД, УФСИН, УФСБ и Управления Росгвардии по Псковской области, сообщил губернатор Псковской области в своём телеграм-канале.

«Речь идёт о тех сотрудниках, которые принимали/принимают непосредственное участие в СВО с 21 сентября 2022 года», – уточнил глава региона.