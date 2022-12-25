Рождество Христово отмечают западные христиане 25 декабря

11:05, 25 декабря 2022, ПАИ

Рождество Христово празднуют западные христиане 25 декабря, сообщает сайт calend.ru.

Сегодня праздник отмечают не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и неоднозначно решенным среди церковных авторов. Возможно, выбор 25 декабря связан с приходившимся на этот день языческим солярным праздником «Рождения Солнца Непобедимого», который после принятия в Риме христианства наполнился новым содержанием.

Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества произошел по причине одновременного празднования ранними христианами Боговоплощения (зачатия Христа) и Пасхи. Соответственно, в результате прибавления к этой дате (25 марта) девяти месяцев, Рождество пришлось на дни зимнего солнцестояния.