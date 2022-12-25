Новый дорожный знак появился в Пскове

11:59, 25 декабря 2022, ПАИ

Новый дорожный знак появился в Пскове на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Горького, сообщает телеграм-канал «Псков. За рулём».

Знак 1.35 устанавливается на границе перекрёстка. В случае если на сложных перекрёстках невозможно установить дорожный знак на границе перекрёстка, его устанавливают на расстоянии не более 30 метров до границы перекрёстка.

За нарушение, то есть за выезд на перекрёсток с вафельной разметкой, за которым образовался затор, водителю грозит штраф в размере 1 тысячи рублей.

Напомним, что в этом году вафельную разметку установили на 11 перекрёстках в Пскове.