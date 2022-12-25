Великолучанка фиктивно зарегистрировала иностранку

12:40, 25 декабря 2022, ПАИ

Великолучанка подозревается в нарушении миграционного законодательства. Она фиктивино зарегистрировала гражданку другой страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, не работающая горожанка, 1987 года рождения, в декабре текущего года осуществила на территории Великих Лук фиктивную регистрацию гражданки Республики Беларусь. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.