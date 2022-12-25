Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-католической церкви папу Франциска с праздником Рождества Христова, сообщает РИА Новости.
«Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве — мира и благоденствия», — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарём, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.
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