Патриарх Кирилл поздравил папу римского с Рождеством

15:00, 25 декабря 2022, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил главу Римско-католической церкви папу Франциска с праздником Рождества Христова, сообщает РИА Новости.

«Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве — мира и благоденствия», — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарём, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.

