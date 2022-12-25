Замглавы администрации Пушкиногорского района принял участие в выборах главы районе

15:12, 25 декабря 2022, ПАИ

Первый заместитель главы администрации Пушкиногорского района Михаил Занин принял участие в голосовании на выборах главы Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пушкиногорского района.

«Уважаемые избиратели, вас ждут на избирательных участках. Придите и сделайте выбор за процветание района!», — обратился Михаил Занин к жителям района.

Напомним, что сегодня проходит основной день досрочных выборов главы Пушкиногорского района.