Замглавы администрации Пушкиногорского района принял участие в выборах главы районе
Первый заместитель главы администрации Пушкиногорского района Михаил Занин принял участие в голосовании на выборах главы Пушкиногорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Пушкиногорского района.
«Уважаемые избиратели, вас ждут на избирательных участках. Придите и сделайте выбор за процветание района!», — обратился Михаил Занин к жителям района.
Напомним, что сегодня проходит основной день досрочных выборов главы Пушкиногорского района.
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