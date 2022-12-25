Облачная погода и небольшой снег пройдет в Псковской области 26 декабря

16:09, 25 декабря 2022, ПАИ

Облачная погода с небольшим снегом ожидается на территории Псковской области 26 декабря. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах гололедица.

Ветер южных направлений, днем с переходом к западным направлениям 5-10 м/сек, ночью местами 10-15 м/сек. Температура по области: ночью -13…-8 гр.С, днем -5…-0 гр.С. Атмосферное давление высокое.