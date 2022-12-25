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Общество

Облачная погода и небольшой снег пройдет в Псковской области 26 декабря

Облачная погода с небольшим снегом ожидается на территории Псковской области 26 декабря. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах гололедица.

Ветер южных направлений, днем с переходом к западным направлениям 5-10 м/сек, ночью местами 10-15 м/сек. Температура по области: ночью -13…-8 гр.С, днем -5…-0 гр.С. Атмосферное давление высокое.

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