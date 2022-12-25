Облачная погода и небольшой снег пройдет в Псковской области 26 декабря
Облачная погода с небольшим снегом ожидается на территории Псковской области 26 декабря. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
На дорогах гололедица.
Ветер южных направлений, днем с переходом к западным направлениям 5-10 м/сек, ночью местами 10-15 м/сек. Температура по области: ночью -13…-8 гр.С, днем -5…-0 гр.С. Атмосферное давление высокое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 декабря 2022
Учителя китайского языка ищут в великолукском лицее
25 декабря 2022
Меры поддержки участников СВО в Псковской области начнут получать новые категории граждан