В Госдуме предложили рассматривать игорный бизнес как часть туриндустрии

16:32, 25 декабря 2022, ПАИ

Глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев предложил рассматривать игорный бизнес в России как одно из направлений событийного туризма - по словам депутата, при подобном подходе последний «будет проще продвигать и развивать», сообщает РИА Новости.

Встреча, в которой участвуют эксперты, топ-менеджеры казино и представители власти, проходит на территории «Казино «Сочи» в Красной Поляне. На конференции обсуждают, в частности, вопросы легализации покерных турниров и работы игорных заведений.

Тарбаев также обратил внимание, что игорный бизнес в России не может существовать вне туризма. При этом, добавил парламентарий, казино могут быть частью индустрии развлечений, «но не самой главной». По его словам, которые он произнес в беседе с РИА Новости, игорный бизнес в рамках индустрии внутреннего туризма «тянет за собой другие направления - форумы, концерты и так далее».