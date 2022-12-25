Новые книги получила Островская центральная районная библиотека
Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова передала Островской центральной районной библиотеке большую парию новых книг. Об этом сообщает газета «Островские вести».
Поскольку в Островском районе в сельском поселении «Горайская волость» появилась библиотека-новосел — Приезжеская сельская модельная библиотека переехала в поселок Крюки, было принято решение передать библиотеке всю партию новых книг в количестве 133 экземпляров.
Все новые книги в хорошем полиграфическом исполнении.
Среди них много научно-популярной, художественной литературы для взрослых и детей.
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