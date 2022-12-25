Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые книги получила Островская центральная районная библиотека

Фото газеты "Островские вести"

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова передала Островской центральной районной библиотеке большую парию новых книг. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Поскольку в Островском районе в сельском поселении «Горайская волость» появилась библиотека-новосел — Приезжеская сельская модельная библиотека переехала в поселок Крюки, было принято решение передать библиотеке всю партию новых книг в количестве 133 экземпляров.

Все новые книги в хорошем полиграфическом исполнении.
Среди них много научно-популярной, художественной литературы для взрослых и детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 декабря 2022

Пропавшего юношу в Псковской области нашли мертвым
25 декабря 2022

Финальный выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир завтра в 11:30
25 декабря 2022

Мастер-класс по вязанию каждый четверг проводят в Плюссе
25 декабря 2022

Предновогодние соревнования по самбо состоялись в Великих Луках
25 декабря 2022

Новые книги получила Островская центральная районная библиотека
25 декабря 2022

До окончания выборов главы Пушкиногорского района осталось несколько часов
25 декабря 2022

Псково-Печерский монастырь украсили к Рождеству

25 декабря 2022

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Псковской области 26 декабря

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...