Новые книги получила Островская центральная районная библиотека

18:29, 25 декабря 2022, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В.Я. Курбатова передала Островской центральной районной библиотеке большую парию новых книг. Об этом сообщает газета «Островские вести».



Поскольку в Островском районе в сельском поселении «Горайская волость» появилась библиотека-новосел — Приезжеская сельская модельная библиотека переехала в поселок Крюки, было принято решение передать библиотеке всю партию новых книг в количестве 133 экземпляров.



Все новые книги в хорошем полиграфическом исполнении.

Среди них много научно-популярной, художественной литературы для взрослых и детей.