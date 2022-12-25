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Общество

Островские старшеклассники познакомились с учебой военных курсантов

Фото газеты "Островские вести"

Курсанты военного института военной академии имени Хрулева провели беседы со старшеклассниками, сообщает газета «Островские вести».

Курсантами Военного института Военной академии материально технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулёва в школах Островского района с учащимися старших классов была проведена военно-политическая работа по профориентации молодёжи.

Во время встреч курсанты поделились своими опытом и впечатлениями в овладении выбранной профессии.

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