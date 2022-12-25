Островские старшеклассники познакомились с учебой военных курсантов
Курсанты военного института военной академии имени Хрулева провели беседы со старшеклассниками, сообщает газета «Островские вести».
Курсантами Военного института Военной академии материально технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулёва в школах Островского района с учащимися старших классов была проведена военно-политическая работа по профориентации молодёжи.
Во время встреч курсанты поделились своими опытом и впечатлениями в овладении выбранной профессии.
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