Островские старшеклассники познакомились с учебой военных курсантов

21:31, 25 декабря 2022, ПАИ

Курсанты военного института военной академии имени Хрулева провели беседы со старшеклассниками, сообщает газета «Островские вести».



Курсантами Военного института Военной академии материально технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулёва в школах Островского района с учащимися старших классов была проведена военно-политическая работа по профориентации молодёжи.



Во время встреч курсанты поделились своими опытом и впечатлениями в овладении выбранной профессии.