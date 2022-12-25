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Общество

Юные дизайнеры из Острова приняли участие в конкурсе «Модные фантазии»

Фото газеты «Островские вести»

Юные дизайнеры и модельеры Дома детского творчества им. К. И. Назаровой приняли участие в районном этапе областного конкурса «Модные фантазии». Об этом сообщает газета «Островские вести».

Конкурс проходит в рамках профессиональной ориентации молодёжи, развития и популяризации творчества юных дизайнеров и модельеров одежды в нескольких номинациях. Четыре участницы выбрали номинацию «Реконструкция».

Перед конкурсом девушки под руководством Марии Хаматовой проделали большую подготовительную работу. Чтобы представить эскизы моделей одежды разных эпох, они обратились к истории эпохи и конкретных костюмов. Каждый образ был проработан досконально, все детали одежды соответствовали историческому времени, включая аксессуары и материалы. Конкурсантки представили на суд жюри эскизы целостных ансамблей разных времён и приняли участие в защите моделей.

Победительницей районного этапа областного конкурса «Модные фантазии» стала Ульяна Стоянович, она примет участие в финальном этапе областного конкурса.

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